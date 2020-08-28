Итог суда по суду на миллион: петербурженке отказали в покупке дорогого препарата для ребенка

Укол нужно сделать до того, как мальчику исполнится два года. День рождения у него уже в сентябре 2020 года.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требований Светланы Гепаловой в отношении Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Лечащий врач рассказал, что нет никакой необходимости вводить малышу дорогостоящий препарат Zolgensma, так как наблюдается положительная динамика на других лекарствах. Он добавил, что лекарства нельзя смешивать между собой – придется выжидать как минимум четыре недели перед началом приема новых таблеток. Эксперт сослался также на решение врачей сразу нескольких петербургских больниц, которые провели консилиум по данному вопросу и сошлись во мнении, что нет необходимости вводить Zolgensma.

«Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию Верховного Суда РФ, в удовлетворении требований отказал»,

— отмечается в релизе.

Светлана Гепалова узнала о том, что её сыну необходим укол стоимостью в один миллион долларов, 11 февраля 2020 года. У малыша выявили спинально-мышечную атрофию (СМА) — смертельная и неизлечимая болезнь, которую, тем не менее, можно предотвратить. Нужно сделать одну инъекцию препарата Zolgensma, который позволяет пациенту стать полностью здоровым и вести обычную жизнь. Главное условие — необходимо успеть ввести лекарство до того, как малышу исполнится 2 года. Второй день рождения у мальчика будет 2 сентября 2020 года, в суд Светлана обратилась 18 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первое слушание, назначенное на 24 августа, прервали до 26 числа.