Петербурженка через суд потребует обеспечить своего сына лекарством стоимостью в 1 миллион долларов

Куйбышевский районный суд рассмотрит иск Светланы Гепаловой к Комитету по здравоохранению Петербурга. Жительница города на Неве просит обязать ведомство предоставить для ее маленького ребенка лекарственное средство Zolgensma.

О необходимости введения препарата стало известно 11 февраля 2020 года. Специалисты двух стационаров — Детской городской больницы Святой Ольги и Медицинского центра имени Алмазова сошлись во мнении, что сыну Гепаловой рекомендовано сделать инъекцию лекарства Zolgensma. Речь идет о препарате, который используют для детей при спинально-мышечной атрофии. Одна инъекция полностью излечивает пациента и дает шанс на полноценную жизнь. Главное, соблюсти одно условие — препарат необходимо успеть ввести до достижения ребенком двух лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Гепалова в своем иске просит обязать Комздрав обеспечить ее сына лекарством и создать все условия для введения препарата.

Заявление в суд поступило 18 августа. Все участники процесса получили уведомления об участии в заседании. Сегодня, 24 августа, в качестве третьего лица был привлечен Комитет финансов. Объявлен перерыв до 26 августа.

Два года ребенку исполнится уже 2 сентября 2020 года.

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