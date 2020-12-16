Александр Медведев покинул пост гендира в «Зените»

Александр Медведев покинул пост гендира в &#171;Зените&#187;
Александр Медведев покидает свой пост. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пока что непонятно, что стало причиной его ухода. Официально информацию не комментируют.

Александр Медведев покидает пост генерального директора «Зенита». Об этом сообщает 78.ru. Его обязанности будет выполнять председатель совета директоров Елена Илюхина. Непонятно, что стало причиной ухода Медведева и кто заменит его на посту.

Напоминаем, что генеральным директором Медведев стал в 2019 году. До этого он работал заместителем председателя правления «Газпрома» и президентом КХЛ.

Этот сезон для петербургского клуба стал не самым удачным – команда потеряла шанс выйти из группы Лиги чемпионов уже после четырех туров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге. Матч называют одной из важнейших битв 2020 года.

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