Улицы Петербурга чистят от снега более 800 единиц техники

Ночью уборка шла чуть активнее.

В Санкт-Петербурге выпал снег, так что у дорожных предприятий появилось много работы. Этой ночью уборкой снега занимались более 900 единиц техники, а днем на дороги вышли 833 уборочных машин и более 1,2 тысяч дворников. Об этом сообщили в Смольном.

За минувшие сутки с городских дорог вывезли более 2 тыс. м3 снега. Для борьбы с гололедицей применяют солевой раствор и смесь из-за песка и соли.

Напоминаем, что в эту среду, 16 декабря, ожидается снегопад, так что город продолжат активно приводить в порядок. Вполне возможно, что снег будет идти весь день. Особое внимание уделяется территориям у метро, у остановок, пешеходных переходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю дорожники Петербурга вывезли с улиц более 6 тысяч кубометров снега.