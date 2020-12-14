За неделю дорожники Петербурга вывезли с улиц более 6 тысяч кубометров снега

За неделю дорожники Петербурга вывезли с улиц более 6 тысяч кубометров снега
Дежурная служба комитета работает круглосуточно и принимает звонки, связанные с уборкой города, по телефону: 314-60-13. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

В период с 7 по 13 декабря работники дорожных служб Комитета по благоустройству Северной столицы убрали с улиц свыше 6 тысяч кубических метров снега.

Кроме того, для борьбы с гололедицей использовали свыше 2,3 тысяч кубометров солевого раствора и 7,7 тысяч тонн песко-соляной смеси, информирует пресс-служба комитета. После ледяного дождя, обрушившегося на Петербург в пятницу, на уборку улиц от 3-сантиметрового слоя снега был брошены почти 1000 единиц спецтехники.

В течение выходных, 12 и 13 декабря, с дорог Северной столицы вывезли более 5,8 тысяч кубометров снега. Проезжую часть и тротуары обработали 176 кубометрами солевого раствора. Также на асфальт высыпали почти 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси, чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов. Сегодня, 14 декабря, на улицах города работают 736 единиц дорожной техники, к уборке привлечены 1 232 дворника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ разработала новые рекомендации по благоустройству Петербурга.

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