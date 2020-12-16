Михаил Леус возмутился из-за отсутствия «лайков» под своими постами о погоде

Михаил Леус возмутился из-за отсутствия &#171;лайков&#187; под своими постами о погоде
Синоптик возмутился из-за безразличия к своему труду. Фото: Facebook

Специалист отметил, что делится полезной информацией, но никто его не благодарит.

Ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус обратился через социальные сети к журналистам и своим читателям. Он возмутился из-за того, что на его постах в Facebook мало «лайков», хотя благодаря им появляются заметки в прессе и люди узнают, как одеваться, выходя из дома.

Леус не понимает, почему его информацию используют, если по факту она никому не нравится. Напоминаем, что сегодня, 16 декабря, благодаря профилю синоптика стало известно, что в городе пойдет снег, а ближе к вечеру возможен дождь. В связи с этим на дорогах будет скользко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург идет «Шанталь»: ожидается снег с дождем. Столбики термометров в дневное время покажут отметку от 0 до +2 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метро в секунду.

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