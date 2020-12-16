В Петербург идет «Шанталь»: ожидается снег с дождем

В Северной столице сегодня пройдет мокрый снег, а вечером город накроют дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Синоптик отметил на своей странице в Facebook, что синоптическая ситуация в городе будет определяться приближающимся с северо-запада циклоном, названным нашими немецкими коллегами «Шанталь».

Столбики термометров в дневное время покажут отметку от 0 до +2 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метро в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробки в Петербурге к 8 часам утра составили 3 балла.