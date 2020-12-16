В среду утром пробки в Петербурге выросли до 3 баллов

Жители Петербурга только выезжают на работу. Пробки на дорогах города оцениваются в 3 балла. К 9 часам утра ситуация ухудшится до 5 баллов.

Об этом стало известно сегодня, 16 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 8 часам утра пробки достигли 3 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Так, красным отмечены участки на проспекте Энгельса, Коломяжском проспекте, набережной Черной речки, Большом Сампсониевском проспекте, проспекте Маршала Блюхера, Шафировском проспекте, улице Академика Лебедева, Дворцовой набережной и Невском проспекте.

Движение также затруднено на Воздухоплавательной улице, Кубинской улице, Центральной улице и Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Пулково нет отмененных рейсов.