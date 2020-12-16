В Пулково 16 декабря нет отмененных рейсов

В петербургском аэропорту в среду обошлось без отмены рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.
Об этом стало известно 16 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.
Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 1032 попугая.