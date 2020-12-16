В Пулково 16 декабря нет отмененных рейсов

В Пулково 16 декабря нет отмененных рейсов
В Пулково в среду не отменили и не задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту в среду обошлось без отмены рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно 16 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 1032 попугая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы аэропорт пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом
ВОЗ: Россия справилась со спросом на госпитализацию
В Пулково 16 декабря нет отмененных рейсов
«Это моя проблема». Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
«ВКонтакте» удивило включение в «пиратский список» сайтов ЕК
Лидер республиканцев в Сенате США призвал однопартийцев не оспаривать итоги ...
Елена Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе
В «Фиорентине» назвали нападающего «Спартака» Кокорина фантастическим игроком