Макаров заявил об «облеченных властью» противниках

За последними информационными вбросами в отношении представителей петербургского парламента стоят обладающие властью политические противники. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

В среду, 16 декабря, на заседании ЗакСа депутат представлял губернаторский запрос по поводу строительства жилого комплекса на Петроградской стороне. Во время выступления он коснулся темы фейков.

По словам Макарова, организаторы этих вбросов не связаны со строительным лобби. Он считает, что за этим стоят другие люди, «облеченные властью».

Кроме того, глава парламента назвал тех, кто распускает слухи о детях и внуках, «людьми, у которых нет ничего человеческого».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Анохин призвал петербургских коллег носить маски, подавая пример жителям Петербурга.