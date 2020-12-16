Депутат Анохин призвал петербургских коллег носить маски

Депутаты Законодательного собрания должны соблюдать меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, подавая тем самым пример жителям Северной столицы. Такое заявление сделал депутат «Единой России» Андрей Анохин.

Заседание началось в среду, 16 декабря, в 10:00 в Мариинском дворце. Депутат призвал своих коллег по парламентскому корпусу использовать средства индивидуальной защиты.

«Есть принципиальные люди, которые назло не будут носить маски. Это не государственная позиция. Мы должны показывать пример, — заявил Анохин.

Судя по трансляции ЗакСа, спикер Вячеслав Макаров и вице-спикеры Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев находились в зале без масок. Анохин прочитал свою речь, не снимая СИЗ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с октября оштрафовали более 1 200 пассажиров-безмасочников.