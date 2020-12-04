В Петербурге с октября оштрафовали более 1 200 пассажиров-безмасочников

В Петербурге с октября оштрафовали более 1 200 пассажиров-безмасочников
Комитет по транспорту призвал горожан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге за два месяца «масочных» рейдов на общественном транспорте оштрафовали более 1 200 жителей.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» за два месяца составили 350 актов за несоблюдение перчатно-масочного режима. В метро было составлено 614 актов из которых 171 — на платформах станций. На пассажиров Пулково и железнодорожных вокзалов составили 258 протоколов.

Как сообщили в аппарате профильного вице-губернатора Максима Соколова, рейды проводятся ежедневно во всех районах города, каждый день проверяется до 70 маршрутов.

Также выяснилось, что пассажиропоток в Северной столице снизился на 35% по сравнению с аналагичным периодом в 2019 году. В городской подземке количество пассажиров снизилось на 40%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения мер по COVID-19. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей.

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