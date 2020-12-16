В Петербурге оштрафовали журналистку за недостоверный материал о коронавирусе

Женщина должна будет выплатить 30 тысяч рублей.

Журналистку «Радио Свободы» Татьяну Вольтскую признали виновной в распространении фейк-ньюс о коронавирусе. Ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СМИ опубликовало интервью с реаниматологом, который рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ в городских больницах и о том, что за этим следует. Напоминаем, что в августе 2020 года «Радио Свобода» уже штрафовали за этот материал на 300 тысяч рублей. Его признали запрещенным к распространению в России и потребовали заблокировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями.