Ученые призвали не успокаиваться сразу после выздоровления от коронавируса

Оказывается, в первое время после выписки риск повторной госпитализации и смерти довольно высок.

Ученые Мичиганскго университета выяснили, что первые десять дней после выздоровления от коронавируса – не самое спокойное время. Своими наблюдениями они поделились в статье Journal of the American Medical Association.

После того, как человек вернулся домой из больницы, рано радоваться. Дело в том, что в первое время после выписки очень высок риск повторной госпитализации или смерти от осложнений. Риск уменьшается по прошествии 60 дней. Также отмечается, что важен возраст – чем старше человек, тем серьезней последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург остается на втором месте по смертности от COVID в России.