В Петербурге продают арестованную тепломагистраль

На торгах за нее планируют выручить 4,6 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге на торги выставили магистральную теплосеть от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной длиной 11,3 километров. Ожидается, что ее смогут продать за 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участок принадлежит ЗАО «Тепломагистраль», но был арестован из-за долгов перед банком ВТБ по кредитному договору 2005 года. Заявки на торги принимаются до 8 января 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал лидером по числу обращений за внесудебным банкротством в России. Москве подано 306 заявлений с 1 сентября 2020 года. Третье место за Тюменской областью – 193 заявления.