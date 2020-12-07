Петербург стал лидером по числу обращений за внесудебным банкротством в России

Петербург стал лидером по числу обращений за внесудебным банкротством в России
Процедура длится 6 месяцев, по её окончании гражданина признают банкротом, и его долги обнуляются. Фото: pixabay.com

В Северной столице граждане города подали 330 заявлений с просьбой о списании долгов за два с небольшим месяца действия закона об упрощенном банкротстве.

Как сообщает юридическая компания «ЭЛКО профи», с данным показателем Петербург возглавил рейтинг по количеству желающих избавиться от долговой нагрузки без суда. На втором месте расположилась столица России с небольшим отставанием. В Москве подано 306 заявлений с 1 сентября 2020 года. Третье место за Тюменской областью – 193 заявления.

«Но большинство заявлений было возвращено гражданам из-за несоответствия обратившихся обязательным условиям для внесудебного банкротства. В итоге в Москве с 1 сентября по 12 ноября текущего года возбуждено всего 17 упрощённых процедур банкротства, в Санкт-Петербурге и Тюменской области — по 6 процедур», – говорится в исследовании компании.

Напомним, что процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться граждане с долгами до 500 тыс. рублей. Подать заявление можно только тем, в отношении кого завершено исполнительное производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти суд взыскал 100 тыс. рублей с женщины за долги перед садоводческим товариществом.

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