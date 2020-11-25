В Ленобласти суд взыскал с женщины почти 100 тыс. рублей за долги перед садоводческим товариществом

В Ленобласти суд взыскал с женщины почти 100 тыс. рублей за долги перед садоводческим товариществом
Женщина выплатила 96 тыс. рублей. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Садоводческое товарищество добилось уплаты долга с женщины, которая пользовалась двумя земельными участками в Гатчинском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в среду, 25 ноября, 63-летняя жительница погасила штраф в размере почти 100 тыс. рублей, накопленный за три года.

По версии следствия, нарушительница пользовалась земельными участками в Поселке новый Учхоз с 2017 по 2019 годы. За это время женщина ни разу не заплатила членские взносы, которые являются регулярными и обязательными для оплаты общих расходов товарищества. В итоге, председатель обратился в суд.

Судебные приставы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства. Вскоре женщина пришла на прием к судебному приставу, предоставив платежные квитанции, свидетельствующие об оплате долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти 12 пожарных час тушили огонь в квартире.

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