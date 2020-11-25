В Ленобласти 12 спасателей час тушили пожар в квартире

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в квартире. С огнем боролись 12 человек.

Возгорание случилось в ночь на среду, 25 ноября, в доме на Комсомольской улице в Советском городском поселении. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:27. На место происшествия выехали 12 человек на трех спецмащинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в квартире полыхала обстановка на площади 16 квадратных метров.

На ликвидацию огня сотрудникам потребовался примерно час. К 2:28 пламя полностью потушили.

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