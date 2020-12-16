Михайловский театр покажет «Щелкунчика» в Сети 31 декабря

Театры не будут работать в новогодние праздники, но это не мешает им радовать зрителей.

Михайловский театр решил провести онлайн показ «Щелкунчика». Все, кто хотел сходить на балет, но не сможет, увидят его 31 декабря на официальном YouTube-канале учреждения. Время пока что уточняется.

Зрители отмечали, что для них поход в театр является давней традицией и не хотелось бы лишаться ее из-за пандемии коронавируса. В театре прислушались к горожанам и вернули балет в афишу.

Напоминаем, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе многие массовые мероприятия на период новогодних праздников будут отменены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из Большого театра эвакуировали 500 человек из-за ложного минирования.