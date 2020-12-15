В Москве из Большого театра эвакуировали 500 человек из-за ложного минирования

В Москве из Большого театра эвакуировали 500 человек из-за ложного минирования
Большой театр в Москве. Фото: pixabay

Во вторник, 15 декабря, правоохранительные органы Москвы получили сообщение о заминировании здания Большого театра.

После этого заявления из учреждения культуры немедленно эвакуировали почти 500 человек. На место прибыли специалисты-взрывотехники и экстренные службы, которые обследовали здание. К счастью, подозрительных или опасных предметов выявлено не было, передает РИА Новости.

Отметим, что сегодня на сцене Большого театра в 19:05 должен состояться балет «Баядерка». Отразится ли чрезвычайное происшествие на мероприятии, неизвестно. Напомним, что волна лже-минирований в разных городах России фиксируется еще с конца прошлого года: злоумышленники сообщают о бомбах в торговых центрах, школах, судах и других объектах массового скопления людей.

Петербург, к сожалению, не является исключением. Как писала gazeta.spb.ru, буквально несколько дней назад анонимы «заминировали» Мариинский театр.

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