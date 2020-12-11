В Петербурге анонимы снова «заминировали» Мариинский театр

В Петербурге анонимы снова &#171;заминировали&#187; Мариинский театр
Неизвестный заявил о минировании Мариинского театра. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Неизвестный сообщил о заминированнии Мариинского театра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение с угрозами поступило на электронную почту общественной палаты Петербурга. К месту происшествия незамедлительно прибыли правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка осмотрели здание и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы уже минировали здание Мариинского театра. Полицейские искали там бомбу 8 декабря.

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