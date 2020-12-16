В Сланцах появился физкультурно-оздоровительный комплекс почти за 200 млн рублей

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на введение в эксплуатацию спортивного комплекса в Сланцах. Объект занимает 3 тыс. метров, а на его строительство ушло порядка 197,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в данном комплексе по улице Грибоедова, 19 смогут одновременно заниматься около 60 человек. Горожане смогут проводить занятия по силовому тренингу, хореографии, йоге.

«О скорейшей достройке столь ожидаемого жителями Сланцев ФОКа шла речь во время рабочей поездки главы региона Александра Дрозденко в августе. Посетив объект, губернатор тогда оценил итоговый проект здания, назвав его очень удачным», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что объект строился с 2014 года в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», не раз перепроектировался и менял подрядчика.

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