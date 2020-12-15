Петербург и Ленобласть объединяют льготы на проезд

В Петербурге депутаты Законодательного собрания рассмотрят законопроект, который позволит городу и Ленинградской области ввести общие льготы на проезд в общественном транспорте. Льготники смогут пользоваться одинаковыми преимуществами как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Законопроект в петербургский ЗакС внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Речь в нем идет о перевозке петербуржцев в Ленобласти и наоборот в 2021-2023-м годах.

Так, ветераны труды, тыловики, пенсионеры из Ленобласти и граждане других категорий смогут пользоваться льготным проездом в метро, а также на маршрутах регулярных перевозок. Последние включают 282 муниципальных автобусных маршрута, 83 межрегиональных автобусных маршрута, 43 троллейбусных и 42 трамвайных маршрута.

Кроме того, по предложению правительства Ленобласти в перечень льготных категорий включили областных школьников из многодетных и многодетных приемных семей.

Льготники из Петербурга смогут пользоваться транспортом на 667 маршрутах регулярных перевозок в Ленобласти.

Уточняется, что льготный проезд граждане получат на основании льготных проездных документов, которые выдаются в субъектах.

Финансировать соглашение будут обе стороны. Так, Петербург в 2021-м году выделит на его реализацию более 336 млн рублей, в 2022-м – 444 млн рублей, а в 2023-м – почти 462 млн рублей.

Отметим, что о «транспортной дискриминации» льготники говорят уже не первый год. В августе этого года губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко достигли соглашения. Несколько месяцев регионы дали себе на то, чтобы разработать правила проезда, которые будут действовать в двух субъектах.