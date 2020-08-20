В Петербурге и Ленобласти объединят льготы на проезд в общественном транспорте

Губернаторы также обсудили проект по созданию и запуску скоростного поезда до Гатчины и по развитию легкового трамвая и строительству станции метрополитена в Кудрово. Фото: Baltphoto

Губернаторы также обсудили проект по созданию и запуску скоростного поезда до Гатчины и по развитию легкового трамвая и строительству станции метрополитена в Кудрово. Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург и Ленинградская область до конца текущего года заключат соглашение о введении совместных льгот на проезд в общественном транспорте.

Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава 47 региона Александр Дрозденко договорились в четверг, 20 августа, на совещании Координационного совета города на Неве и Ленобласти. В течение оставшихся четырех месяцев будут разработаны правила проезда, действующие для жителей обоих регионов.

Таким образом, льготные категории пассажиров смогут пользоваться одинаковыми преимуществами как в Петербурге, так и в Ленобласти, пишут «Санкт-Петербургские ведомости». Соседние регионы в целом направлены на разработку единых мер социальной поддержки населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской подземке тестируют новые турникеты с ЖК-дисплеями.