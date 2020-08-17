В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда

На станции городской подземки «Ленинский проспект» появились новые аппараты пропускной системы с ЖК-дисплеями.

Сегодня, 17 августа, стало известно о начале эксперимента по внедрению нового оборудования — турникетов с жидкокристаллическими дисплеями для оплаты проезда. Устройства позволит пассажирам метрополитена оплачивать поездки не только по проездным билетам, но и с помощью банковских карт. Об этом сообщили в группе «Петербургское метро» в социальной сети «Вконтакте».

После того как сотрудники петербургского метро убедятся в корректности работы турникетов с новыми считывающими устройствами, их введут в опытную эксплуатацию. Когда подобное нововведение следует ждать на других станциях — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый и.о. начальника метрополитена Петербурга приступил к работе.