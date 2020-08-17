В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда

В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда
Пассажиры тестируют новые турникеты. Фото: vk.com/metrospbofficial

На станции городской подземки «Ленинский проспект» появились новые аппараты пропускной системы с ЖК-дисплеями.

Сегодня, 17 августа, стало известно о начале эксперимента по внедрению нового оборудования — турникетов с жидкокристаллическими дисплеями для оплаты проезда. Устройства позволит пассажирам метрополитена оплачивать поездки не только по проездным билетам, но и с помощью банковских карт. Об этом сообщили в группе «Петербургское метро» в социальной сети «Вконтакте».

После того как сотрудники петербургского метро убедятся в корректности работы турникетов с новыми считывающими устройствами, их введут в опытную эксплуатацию. Когда подобное нововведение следует ждать на других станциях — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый и.о. начальника метрополитена Петербурга приступил к работе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинский проспект метрополитен турникеты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили необычное грибоподобное существо, способное передвигаться
В Ленобласти в лесу нашли 12 бочек с неизвестным веществом
В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда
«Барселона» уволила главного тренера Сетьена
В Ленобласти фермеру выписали штраф за полив грядок речной водой
В Красногвардейском районе к 2025 году появится новое здание похоронное бюро
В Выборгском районе увидели гадюку на детской площадке
В Белоруссии во время протесов погибли два человека