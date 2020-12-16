В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе

Жителей России будет ожидать умеренная зима. Местами могут быть резкие похолодания на 1 градус выше климатической нормы.

Согласно данным заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, начало 2021 года обещает быть не сильно суровым. Температура практически не будет превышать нормы.

Отмечается, что в регионах Нижнего Дона по ночам будут морозы до -9 градусов. А вредней полосе России от -6 до -13 градусов. Что касается Центрального, Приволжского и Северо-Западных округов, то примерно такая же погода будет в начале месяца. Затем возможны похолодания до -25 градусов ночью и до -20 градусов днем.

Самым сильным регионом в январе станет Якутия. До -40 градусов. В Западной Сибири до -30 градусов.

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