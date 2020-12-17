Хулиганы под покровом ночи затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле

Хулиганы под покровом ночи затушили &#171;Вечный огонь&#187; на Марсовом поле
Вечный огонь на Марсовом поле был закидан снегом. Фото: pixabay

Петербургская полиция разыскивает хулиганов, которые посреди ночи закидали снегом «Вечный огонь» в Центральном районе.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось в ночь на четверг, 17 декабря. Горожане сообщили в полицию о затушенном «Вечном огне» на мемориале «Борцам Революции», что на Марсовом поле.

Горение огня вскоре было восстановлено. В ведомстве отметили, что «Вечный огонь» потушили двое неизвестных за 15 минут до полуночи, они закидали его снегом.

Злоумышленников разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки за рулем попали в ДТП на Просвещения и скрылись с места инцидента. Отмечается, что несовершеннолетние повредили бампер «Хонды» и уехали в неизвестном направлении.

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