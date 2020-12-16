Подростки за рулем попали в ДТП на Просвещения и скрылись с места инцидента

Подростки за рулем попали в ДТП на Просвещения и скрылись с места инцидента
Нарушители покинули место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге ночью несовершеннолетние решили покататься на автомобиле и врезались в иномарку. Подростки продолжают свое движение по городу без водительских прав.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел ночью, 17 декабря, во дворе дома №14 на проспекте Просвещения. Подростки на машине «Дастер» врезались сначала в бетонное ограждение, а затем еще раз не справились с управлением и повредили чужой автомобиль.

«Сначала налетели на бетонный камень, ограждающий парковку, сами съехать не смогли, помог какой-то прохожий», – заявил местный житель в паблике, приложив видео с места происшествия.

Отмечается, что несовершеннолетние повредили бампер «Хонды» и уехали в неизвестном направлении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на Садовой перекрыло движение трамваев.

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