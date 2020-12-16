ДТП на Садовой перекрыло движение трамваев

Авария в центре Петербурга. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Авария в центре Петербурга. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

В центре Петербурга столкнулись две иномарки посреди дороги. Движение общественного транспорта затруднено.

Инцидент произошел вечером в среду, 16 декабря, на Садовой улице. Автомобили «Шевроле» и «Киа» столкнулись друг с другом. На данный момент точная причина аварии неизвестна. Однако, как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», иномарки затруднили движение общественного транспорта. Трамваи встали.

Отметим, что в аварии обошлось без пострадавших. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося. Кроме того, пассажирам трамваев придется сменить маршрут до дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что троллейбус и бетономешалка помяли бока на пересечении проспекта Косыгина и проспекта Наставников.