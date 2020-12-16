Троллейбус и бетономешалка помяли бока на проспекте Косыгина

Авария с тяжелым транспортом в Петербурге случилась вечером, 16 ноября. Бетономешалка притерлась к троллейбусу. Обе машины встали.

Из-за столкновения пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть свои места. Сама авария случилась на пересечении проспекта Косыгина и проспекта Наставников. На данный момент точная причина аварии неизвестна. По фотографиям очевидцев, которые сообщили об инциденте в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», мы можем заметить, что довольно крупные машины создали пробку на дороге.

Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе начата проверка по факту смертельного наезда на пешехода.

51-летний мужчина переходил дорогу вне зоны перехода. Столкновение закончилось смертью.