В Гатчинском районе начата проверка после смертельного наезда на пешехода

Водитель иномарки совершил наезд на пешехода в Гатчинском районе. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла сегодня вечером, 16 ноября на трассе Гатчино-Ополье. Примерно в 17:45 водитель «Рено Дастер» совершил смертельный наезд на пешехода. 51-летний мужчина переходил дорогу вне зоны перехода. Столкновение закончилось смертью.

Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, взятых в заложники отцом в Колпино.

Шестеро детей, попавших в больницу после того, как в конце ноября их отец удерживал их в заложниках в Колпино, успешно выписаны и временно переведены в социальное учреждение.