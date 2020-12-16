Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, взятых в заложники отцом в Колпино

Старшие дети уже вернулись в школу, а младшие вскоре пойдут в детский сад. Фото: pixabay

Старшие дети уже вернулись в школу, а младшие вскоре пойдут в детский сад. Фото: pixabay

Шестеро детей, попавших в больницу после того, как в конце ноября их отец удерживал их в заложниках в Колпино, успешно выписаны и временно переведены в социальное учреждение.

Об этом в среду, 16 декабря, информирует представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Оказывается, 11 декабря детей перевели из детской больницы №22 в Центр содействия семейному воспитанию. Сейчас они живут в «двухкомнатной квартире»: старшие вернулись в школу, а младшие вскоре пойдут в детский сад.

Мать пострадавших детей приходит к ним по графику выходных дней, а малышей на выходные планирует забрать домой. Старшие в период новогодних каникул отправятся в лагерь, чтобы женщина могла завершить подготовку к переезду в Архангельск, где у неё есть подходящая квартира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что органы опеки не имеют никаких претензий к матери удерживаемых в заложниках детей.