У органов опеки нет претензий к матери детей, побывавших в заложниках в Колпино

Шестеро детей, которые были захвачены в заложники собственным отцом в одном из домов в Колпино, находятся в больнице.

Органы опеки больше не имеют претензий к женщине и разрешили ей посетить детей в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной в пятницу, 27 ноября.

Детский омбудсмен добавила, что мать мальчиков сейчас ищет работу.

Ранее она принесла детям вещи и продукты в Детскую городскую больницу № 22, но полиция ее не пустила к мальчикам без разрешения от органов опеки.

В Колпино мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. мужчину отправили в СИЗО. Возбуждено уголовно дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что детей не могут сразу передать матери, поскольку женщина занимается вопросом экстренного переезда обратно в Архангельск, откуда они с семьей перебрались в Петербург 2 года назад. Там дети смогут жить в трехкомнатной квартире.