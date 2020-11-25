Детей из Колпино, оказавшихся в заложниках у своего отца, временно поместят в детдом

Детей из Колпино, оказавшихся в заложниках у своего отца, временно поместят в детдом
Место происшествия. Фото: spb.sledcom.ru

Шестерых детей, захваченных в заложники собственным отцом в одном из домов в Колпино во вторник, 24 ноября, временно передадут органам опеки.

Об этом информирует пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Анны Митяниной. Детей не могут сразу передать матери, поскольку женщина занимается вопросом экстренного переезда обратно в Архангельск, откуда они с семьей перебрались в Петербург 2 года назад. Там дети смогут жить в трехкомнатной квартире.

Минувшую ночь многодетной матери пришлось провести у подруги — возможно, поэтому она долго не могла выйти на связь. Сейчас администрация Колпинского района ищет для нее временное жилье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд постановил заключить отца шестерых детей, удерживавшего их несколько часов в квартире и угрожавшего топором и ножом, под стражу до 23 января следующего года.

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