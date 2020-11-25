В Петербурге отправили под стражу мужчину, державшего в заложниках своих детей в Колпино

В среду, 25 ноября, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Дениса Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Днем ранее Бельтюков, находясь в собственной квартире на Пролетарской улице в Колпинском районе, вооруженный ножом и топором, захватил в заложники шестерых детей. Как информирует объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемый окончил 9 классов, является безработным и из удерживаемых шестерых детей его биологически являются только трое.

Уроженец Архангельской области в полном объеме признал вину. Мужчина добавил, что вот уже 5 недель не употреблял спиртного, любит свою семью и хочет продолжать жить с ними. Он подчеркнул, что не собирался удерживать детей — они просто находились дома в момент «помешательства». Бельтюков считает, что причиной инцидента послужили таблетки, которые ему прописали — их нельзя было смешивать с алкоголем. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 23 января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о состоянии детей, спасённых из квартиры в Колпино.