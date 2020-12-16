Тренер «Спартака» Тедеско после поражения от «Зенита» заявил, что не будет продлевать контракт

Московский «Спартак» проиграл принципиальный матч «Зениту» на выезде в чемпионате России, после чего главный тренер команды Доменико Тедеско принял решение о не продлении контракта.

Специалист заявил об этом в среду, 16 декабря, на пресс-конференции после матча с «Зенитом», который завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Последние несколько недель писали о новом контракте. Вчера я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае. Это было самое трудное решение в моей карьере», – заявил Доменико Тедеско.

Отметим, что после победы «Зенит» плотно занял первую строчку, набрав 41 очко после 19 туров в Российской Премьер-лиге. Следом идет «Спартак» с 35 баллами, однако ЦСКА дышит в спину и может обогнать красно-белых. У армейцев 34 очка и матч в запасе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.