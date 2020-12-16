Коронавирус унес жизни еще 76 москвичей за сутки

В столице России коронавирус продолжает забирать жизни горожан. За прошедшие сутки от инфекции в Москве скончались 76 человек.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на среду, 16 декабря, у всех погибших был подтвержден диагноз «пневмония». Кроме этого, пациенты имели положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, всего в столице России за весь период пандемии от болезни скончались 10 тыс. 171 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что смертность в России на фоне коронавируса побила рекорд за 10 лет.

За 10 месяцев 2020 года общее количество умерших в России достигло 1,66 млн человек. Этот показатель оказался рекордным с 2010 года. В прошлом году на 10 тыс. населения он составлял 102,9 человека, в 2020 году — 113,2, а в 2010 году — достигал показателя 119,3.