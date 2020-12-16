Смертность в России на фоне COVID побила рекорд за 10 лет

Смертность в России на фоне COVID побила рекорд за 10 лет
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В России зафиксировали максимальный за десять лет уровень смертности. В сравнении с прошлым годом число умерших выросло на 9,7%.

За 10 месяцев 2020 года общее количество умерших в России достигло 1,66 млн человек. Этот показатель оказался рекордным с 2010 года.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата, в прошлом году на 10 тыс. населения он составлял 102,9 человека, в 2020 году — 113,2, а в 2010 году, когда в России стояла аномальная жара, достигал показателя 119,3.

Отметим, что общий показатель смертности в Северной столице увеличился в 2020 году на 15% за период с января по октябрь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые научились прогнозировать тяжесть течения COVID. Они исследовали данные пациентов, перенесших новую болезнь в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах.

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