В Петербурге выросла смертность на 15% по сравнению с 2019 годом

Общий показатель смертности в Северной столице увеличился в 2020 году на 15% за период с января по октябрь.

Как сообщает комитет по здравоохранения Санкт-Петербурга со ссылкой на данные Росстата, город на Неве возглавил рейтинг регионов, в которых произошел значительный рост смертности по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что самыми распространенными смертельными случаями в Петербурге стали заболевания системы кровообращения и новообразования. Третья по величине доля приходится на новую коронавирусную инфекцию, которая вытеснила класс травм и отравлений.

Помимо Петербурга лидерами по смертности стали Чеченская республика (34,9%), Ингушетия (33,3%) и Дагестан (30,4%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки скончались 79 пациентов от коронавирусной инфекции.