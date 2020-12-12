В Петербурге выросла смертность на 15% по сравнению с 2019 годом

В Петербурге выросла смертность на 15% по сравнению с 2019 годом
Смертность в Петербурге возросла на 15%. Фото: pixabay.com

Общий показатель смертности в Северной столице увеличился в 2020 году на 15% за период с января по октябрь.

Как сообщает комитет по здравоохранения Санкт-Петербурга со ссылкой на данные Росстата, город на Неве возглавил рейтинг регионов, в которых произошел значительный рост смертности по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что самыми распространенными смертельными случаями в Петербурге стали заболевания системы кровообращения и новообразования. Третья по величине доля приходится на новую коронавирусную инфекцию, которая вытеснила класс травм и отравлений.

Структура смертности в Петербурге на 10 декабря. Фото: скриншот из «ВКонтакте»

Помимо Петербурга лидерами по смертности стали Чеченская республика (34,9%), Ингушетия (33,3%) и Дагестан (30,4%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки скончались 79 пациентов от коронавирусной инфекции.

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