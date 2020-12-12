Коронавирус в Петербурге убил 79 пациентов: город первый по суточной смертности в России

Коронавирус в Петербурге убил 79 пациентов: город первый по суточной смертности в России
Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пандемия продолжает уносить жизни людей во всем мире. Статистика снова не утешительна.

Сегодня, 12 декабря, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 79 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 3776 заразившихся, выздороветь успели 2369 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 170,7 тысяч случаев заболевания, скончались 6,2 тысячи человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились более 71 млн человек.

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