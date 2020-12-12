В мире коронавирусом заразились более 71 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 71 млн 50 тыс. 940.

По числу зараженных лидируют США, Индия и Бразилия.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 15 млн 842 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Индии число зараженных достигло 9 млн 796 тыс. человек, в Бразилии — 6 млн 836 тыс. Россия находится на четвертой строчке по числу зараженных.

С начала пандемии в стране заразились 2 млн 597 тыс. 711 человек. При этом выздоровели 2 млн 59 тыс. пациентов, число летальных исходов достигло 45 тыс. 893 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин.