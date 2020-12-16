Российские ученые научились прогнозировать тяжесть течения COVID

Российские ученые разработали алгоритмы, способные спрогнозировать тяжесть течения коронавируса с точностью в 90%.

В результате исследования специалисты Федерального медико-биологического агентства изучили выборку из почти 7 тыс. пациентов, перенесших новую болезнь в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Это позволило создать математические модели исхода заболевания на основе алгоритмов машинного обучения.

Как сообщил ТАСС, для расчетов используют такие показатели, как ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и ряд других параметров.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия справилась со спросом на госпитализацию.