ВОЗ: Россия справилась со спросом на госпитализацию

ВОЗ: Россия справилась со спросом на госпитализацию
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович отметила эффективность системы здравоохранения России.

По его словам, этим объясняется то, что наша страна находится на четвертой строчке в списке по коронавирусу.

По его словам, в большинстве случаев система справилась со спросом на госпитализацию, уход и лечение заболевших.

«Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации», — сказал Вуйнович в эфире радио «КП».

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 ВОЗ коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом
ВОЗ: Россия справилась со спросом на госпитализацию
В Пулково 16 декабря нет отмененных рейсов
«Это моя проблема». Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
«ВКонтакте» удивило включение в «пиратский список» сайтов ЕК
Лидер республиканцев в Сенате США призвал однопартийцев не оспаривать итоги ...
Елена Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе
В «Фиорентине» назвали нападающего «Спартака» Кокорина фантастическим игроком