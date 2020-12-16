ВОЗ: Россия справилась со спросом на госпитализацию

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович отметила эффективность системы здравоохранения России.

По его словам, этим объясняется то, что наша страна находится на четвертой строчке в списке по коронавирусу.

По его словам, в большинстве случаев система справилась со спросом на госпитализацию, уход и лечение заболевших.

«Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации», — сказал Вуйнович в эфире радио «КП».

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.