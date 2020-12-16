На «Ленфильме» состоится показ картины о 28 театрах Петербурга

В четверг, 17 декабря, в Северной столице пройдет специальный показ на «Ленфильме». Жителям города покажут фильм «Петербургские театры».

Как сообщает пресс-служба студии работы, после показа состоится встреча создателей. В постановке документального кино приняли участие режиссер Ира Волкова, сценарист Жанна Зарецкая и художественный руководитель Алексей Герман.

«Петербургские театры» – это работа, в которой будет охвачено 28 петербургских театров. На экране покажут деятельность искусства в XXI веке. Зрители смогут погрузится в театральное производство, которое само по себе уникально, отмечают создатели фильма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михайловский театр покажет «Щелкунчика» в Сети 31 декабря.

Все, кто хотел сходить на балет, но не сможет, увидят его 31 декабря на официальном YouTube-канале учреждения. Время пока что уточняется.