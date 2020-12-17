В Минприроды предлагают показывать учет коммунальных отходов в Интернете

Министерство природы планирует публиковать данные о твердых коммунальных отходах в Сети.

Как сообщает газета «Известия» в четверг, 17 декабря, проект предполагает интернет-версию, в которой будут указаны источники образования отходов, места и нормативы скопления. Кроме этого, можно будет узнать об утилизации и обезвреживании.

Для создания данного ресурса Министерство природы планирует привлечь средства из федерального бюджета. Для этого ведомству нужно объяснить эффективность нововведения, отмечает глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

«Например, самые опасные отходы были выделены в отдельную категорию первого и второго класса, которыми теперь занимается Росатом. А вот к информационным системам я отношусь с осторожностью, потому что ни одной работающей пока не видел», – заявил чиновник.

По словам Бурматова, на подобные ресурсы из бюджета выделяется 500-600 млн рублей, однако ни одного проекта жители страны еще не видели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России предложили за блокировку улиц выписывать штрафы или лишать свободы до 10 лет.