В России предложили за блокировку улиц выписывать штрафы или лишать свободы до 10 лет

В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за блокирование улиц. Нововведение предложил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Документ проекта появился на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) в среду, 16 декабря. Парламентарий предложил внести поправки в Уголовный кодекс за умышленное создание препятствий на дорогах.

Таким образом, блокировка без последствий оценивается от 100 до 300 тыс. рублей. Кроме этого, могут быть и обязательные работы, – до 240 часов.

Другие варианты предусматривают лишение свободы и принудительные работы. Например, препятствие привело к смерти человека – 8 лет тюрьмы. Смерть двоих и более – до 10 лет.

Также колония светит и за вред здоровью. Легкие повреждения – 2 года тюрьмы. Средние – 3 года. Соответственно тяжкие – 4 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума во втором чтении одобрила проект создания платных вытрезвителей.