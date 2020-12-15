Госдума во втором чтении одобрила проект создания платных вытрезвителей

Госдума во втором чтении одобрила проект создания платных вытрезвителей
Законопроект призван, в первую очередь, утвердить деятельность уже существующих вытрезвителей. Фото: Государственная Дума

Во вторник, 15 декабря, депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект, предоставляющий регионам право с 1 января 2021 года открывать платные медицинские вытрезвители.

Вытрезвители будут создаваться в субъектах РФ на основе государственно-частного партнерства, что позволяет взимать плату за предоставляемые услуги. Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн отметил, что в некоторых регионах такие центры уже работают, несмотря на отсутсвие правовых оснований на ведение подобной деятельности.

Законопроект, по словам Хинштейна, в первую очередь должен обеспечить уже существующие вытрезвители «необходимым юридическими механизмами». По предварительной оценке, ночь в вытрезвителе обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект об ужесточении наказания за клевету в интернете.

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Госдума во втором чтении одобрила проект создания платных вытрезвителей