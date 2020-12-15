В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за клевету в интернете

Российские власти могут ввести уголовную ответственность за клевету о домогательствах и изнасилованиях, распространяемой в интернете. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин предлагает внести в часть 5 статьи 128.1 УК дополнительную формулировку «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

За нарушение грозит в том числе штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время в части 5 статьи 128.1 УК РФ говорится о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Наказание за нарушение составляет до 5 млн рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам.