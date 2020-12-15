В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за клевету в интернете

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за клевету в интернете
Законопроект внесли в Госдуму. Фото: Госдума

Российские власти могут ввести уголовную ответственность за клевету о домогательствах и изнасилованиях, распространяемой в интернете. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин предлагает внести в часть 5 статьи 128.1 УК дополнительную формулировку «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

За нарушение грозит в том числе штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время в части 5 статьи 128.1 УК РФ говорится о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Наказание за нарушение составляет до 5 млн рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Госдума законопроект клевета


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за клевету в интернете
При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибло 11 человек
Россиянам объяснили, как формируется стоимость смартфона
Россиянам назвали частую ошибку при запуске автомобиля
В Минздраве заявили, что не будут ограничивать права женщин на аборты
На самолетах «Аэрофлота» усилили контроль за соблюдением ...
Россиянам объяснили, как распознать телефонных мошенников
В Великобритании подросток нанес 118 ножевых ранений своей матери