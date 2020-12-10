В Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам

В Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам
Новый законопроект будет разрабатываться в ближайшее время. Фото: pixabay

В России депутаты Государственной Думы приступят к разработке законопроекта, который будет запрещать суррогатным матерям передавать детей иностранным гражданам.

Данные об этом появились в Instagram-аккаунте вице-спикера Госдумы Петра Толстого в четверг, 10 декабря. Чиновник заявил о создании проекта, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира в социальной сети.

Мы договорились о том, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующих законодательных инициатив», – заявил Петр Толстой.

Отмечается, что участие в создании законопроекта примет комитет безопасности, а также комитет по борьбе с коррупцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге четверых суррогатных детей госпитализировали в больницы. У них выявлены нарушения с оказанием медицинской помощи.

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В Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам