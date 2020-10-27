В Петербурге четверых суррогатных детей госпитализировали в больницы

Во вторник, 27 октября, в Северной столице специалисты детского омбудсмена посетили 20 адресов, в которых проживают суррогатные дети, для проверки условий содержания малышей. Выявлены нарушения с оказанием медицинской помощи.

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в ходе проверки специалисты посетили 22 малыша в возрасте от нескольких дней до 7 месяцев. В выездах приняли участие сотрудники органов опеки и попечительства.

Отмечается, что после проверок четверо детей были госпитализированы для получения экстренной медицинской помощи. Кроме этого, выявлены нарушения с медицинскими документами.

«В отношении одиннадцати детей не были оформлены доверенности с соблюдением всех необходимых требований. Трем малышам требуется содействие в организации медицинского патронажа», – говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

Также сообщается, что до конца года в Петербурге должно родится еще 39 суррогатных малышей. При этом 131 ребенок встретит Новый год без своих мам и пап.

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